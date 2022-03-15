Altun: "İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü adı altında normalleştirilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" - Haberler

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Altun: "İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü adı altında normalleştirilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz"

AA - Cem Şahin - Güncel
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2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nda konuştu.

2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nda konuştu. (3)

Altun: İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü adı altında normalleştirilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz

Altun: İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü adı altında normalleştirilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz

Altun: İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü adı altında normalleştirilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz

AA / Cem Şahin - Güncel

Fahrettin Altun, İslamofobi, Medya, Güncel, Haberler

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