Altun: "İslam karşıtlığının ifade özgürlüğü adı altında normalleştirilmesine hiçbir zaman izin vermeyeceğiz"
2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nda konuştu.
2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2. Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu'nda konuştu. (3)