Altun: "Kimi siyasetçilerin 40 yıldır kanımızı emen bu terör örgütüne ve uzantılarına karşı milli bir duruşları yok"
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda toplantıya katılanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda toplantıya katılanlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programında konuştu. (3)
Kaynak: AA / Güncel