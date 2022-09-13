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Altun: "Kimi siyasetçilerin 40 yıldır kanımızı emen bu terör örgütüne ve uzantılarına karşı milli bir duruşları yok"

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda toplantıya katılanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda toplantıya katılanlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programında konuştu. (3)

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Anneleri Fahrettin Altun Güncel Haberler

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