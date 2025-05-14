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Altun: Dezenformasyon, Demokrasimize Yönelik Sistemli Bir Tehdit

Altun: Dezenformasyon, Demokrasimize Yönelik Sistemli Bir Tehdit
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonun toplumsal güven ve demokrasi için bir tehdit olduğunu vurgulayarak, doğruyu savunma kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve demokrasimize yönelik sistemli bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkezinde "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" kapsamında düzenlenen "Siyasal İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" programına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve demokrasimize yönelik sistemli bir tehdittir." vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:

"Gerçekleri çarpıtan her bilgi, milletimizin iradesine yöneltilmiş bir saldırıdır. Bizler, hakikatin izinde, yalanın ve algı operasyonlarının karşısında durmaya, doğruyu her zeminde savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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