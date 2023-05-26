Altınyıldız Classics'in sürdürülebilirlik sohbetleri 'Dünya Yaşasın Diye' başlıyor

Sürdürülebilir bir dünya için yapılan çalışmalara dikkati çekmek için yola çıkan Altınyıldız Classics, "Dünya Yaşasın Diye" webinar ve sürdürülebilirlik konularının işlendiği Altınyıldız Community isimli podcast serisine başlıyor.

Sürdürülebilir bir dünya için yapılan çalışmalara dikkati çekmek için yola çıkan Altınyıldız Classics, "Dünya Yaşasın Diye" webinar ve sürdürülebilirlik konularının işlendiği Altınyıldız Community isimli podcast serisine başlıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, tüm çalışmalarını doğaya, insana ve ekonomiye saygılı şekilde yürüterek daha sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen Altınyıldız Classics, "Dünya Yaşasın Diye" platformu altında tüm adımlarını döngüsel bir yaşam için atıyor.

"Dünya Yaşasın Diye" isimli webinar serisine başlayan Altınyıldız Classics, 6 ay olarak planlanan seri boyunca tekstil ve moda sektörünün sürdürülebilirlik dönüşümünü, tasarım, sanat, sanayi, akademi dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte inceleyecek.

Gençlerin, gelecek nesillerin çevre ve yaşam kalitelerine önem veren, kaynakların aktarımının ancak sürdürülebilir bir dünya ile mümkün olacağına inanan marka, webinar serisinde "Sürdürülebilir Moda", "Modada Geri Dönüşüm", "Vegan Üretim", "Biyoçeşitliliğin Korunması" gibi birçok başlığı ele alacak. 30 Mayıs'taki buluşmanın ilk konuşmacı konuğu olan tasarımcı Zeynep Tosun, webinarda "Sürdürülebilir Moda"yı anlatacak.

Her ayın ilk haftasında farklı konu ve konuklarla düzenlenen webinarlara, Altınyıldız Classics linkedin hesabından paylaşılacak link ile kayıt olup katılım sağlanabilecek.

Sürdürülebilir dünya farklı konuklarla podcastte

Altınyıldız Classics, webinarlara paralel olarak bir de podcast serisine başlıyor. "Dünya Yaşasın Diye" çatısı altında gerçekleştirilen podcastlerde her bölümün konukları tarafından sürdürülebilirlik, farklı bakış açılarıyla ele alınıyor.

Serinin ilk podcastinin konuğu ise kendisi de Sürdürülebilirlik Sohbetleri adlı programın moderatörlüğünü yapan Yekta Kopan oldu. İlk bölümün konuğu Kopan, yazarlıktan oyunculuğa ve kitaplara "sürdürülebilir dünya nasıl olur?" düşüncesini kendi penceresinden aktarıyor. Spotify'da Altınyıldız Community adlı podcast serisinden ulaşılabilen bölümler Onaranlar Kulübü'nden Doğukan Güngör, Homemade Aromatherapy'den Aslı Bilgin ile devam edecek.