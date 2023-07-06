Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı. Üreticiler bu yıl yağışlar nedeniyle rekoltenin düşük, kalitenin yüksek olduğunu söyledi.

Kumluca'ya bağlı 800 rakımlı Altınyaka Mahallesi'nde kiraz üretimi yapılıyor. Küçük bir alanda üretilen, tadı ve kalitesiyle dikkati çeken kiraz kilosu 40 liradan alıcı buluyor. Yağış ve hava şartları nedeniyle bu yıl bölgedeki kiraz rekoltesinin düşmesi bekleniyor.

Kirazları 1997 yılında diktiğini ve 200 kiraz ağacı olduğunu söyleyen üretici Zeki Turan, kirazların bu yıl kilosunu 40 TL'den sattıklarını aktardı. Zeki Turan, "Yıllardır bu işi yapıyoruz. İç ve dış turizmden dolayı hem fiyatlarımız çok güzel hem de ürünlerimiz kaliteli oldu. Bu kaliteye ulaşmak için uzman ziraat mühendislerimizle iş birliği yaptık. Bu şekilde bir üretim yapıyoruz. Bu yıl her şey biraz daha güzel. Kirazlarımız uzun saplı Apolyont türü Ziraat 900 çeşididir. Burası küçük bir köy ama kiraz üretimine elverişli. Altınyaka köyü olarak yıllık 50- 60 ton kiraz üretiyoruz" dedi. Üreticileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Burası Altınyaka. Hakikaten adı gibi altın kirazlar üretiliyor. Burası ilçemizin güzide yayla köylerinden birisidir. Üretim alanı olarak biraz az ama dünyanın en kaliteli kirazları arasına girebilecek kalitede kirazlar üretiliyor. Burada ihracata gidebilecek en üst seviyedeki kalitede kirazlar üretiliyor. Çiftçilerimiz gerçekten bu işi biliyor. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl bahar aylarının çok yağışlı gitmesi ve hava şartları nedeniyle az meyve var ama kalite çok güzel" diye konuştu. (DHA)