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Altıntaş'ta Öğrencilere Temel Fotoğrafçılık Eğitimi

Altıntaş'ta Öğrencilere Temel Fotoğrafçılık Eğitimi
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Altıntaş ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik temel fotoğrafçılık eğitimi başlatıldı. Eğitimlerin sonunda 'Objektifimden Altıntaş' sergisi ile öğrencilerin eserleri sergilenecek.

Altıntaş ilçesinde başlatılan proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine temel fotoğrafçılık eğitimi veriliyor.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Tarih, Kültür, Sanat ve Fotoğraf Derneği işbirliğinde hazırlanan proje için ilçedeki okullarda oluşturulan kriterler çerçevesinde öğrenciler belirlendi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi, fotoğraf sanatçısı ve eğitmen Amil Üçbaş öğrencilere, temel fotoğrafçılık, fotoğraf makinasında teknik özellikler, fotoğrafta ışık kullanımı, doğa ve sokak fotoğrafçılığı ile fotoğraf çekimi uygulamaları konularında eğitimler veriyor.

Dernek Başkanı Yaşar Saygılı, yaklaşık iki ay sürecek proje ile öğrencilere fotoğrafçılığı sevdirmek ve temel eğitim vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Projeye destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Eğitimler sonunda, öğrencilerin objektifinden yansıyan karelerin yer alacağı "Objektifimden Altıntaş" temalı bir sergi düzenleyeceğiz. Bu anlamlı sergi, çocukların kendi hikayelerini sanat aracılığıyla ifade etmelerine fırsat vermiş olacağız. Bu proje ile aynı zamanda Altıntaş ilçemizin kültürel mirasını tanıtarak geleceğe taşımayı da hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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