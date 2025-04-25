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Altınözü'nde Motosiklet Sürücülerine Trafik Bilgilendirmesi

Altınözü'nde Motosiklet Sürücülerine Trafik Bilgilendirmesi
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Altınözü ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine kask kullanımı ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Altınözü ilçesinde, trafik ekipleri motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Altınözü'nün farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Motosiklet sürücülerini durdurarak uymaları gereken trafik kuralları konusunda bilgilendiren ekipler, kask kullanımının önemini de anlattı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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