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Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı

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HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Altınözü ilçesine bağlı Yarseli Mahallesi'nde saat 14.00'te yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınözü İtfaiye Zeytin Yaşam Güncel Haberler

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