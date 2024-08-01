Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde yangın çıktı
HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.
HATAY'ın Altınözü ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Altınözü ilçesine bağlı Yarseli Mahallesi'nde saat 14.00'te yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.