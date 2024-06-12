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Altınözü'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş gerçekleştirildi. İHH öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açarak sloganlar attı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Altınözü İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) öncülüğünde Tacettin Sürmeli Parkı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD karşıtı pankartlar açıp sloganlar atarak Altınözü Kardeşlik Çarşısı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar burada tekbirler getirerek Filistin'e destek sloganları attı.

İHH ilçe temsilcisi Tarık Arslan, Filistin özgür olana dek meydanlarda olacaklarını söyledi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözünün önünde kanlı vahşet yapıldığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"On yıllardır Filistin'de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail, 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdı. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Siyonistlerin saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil."

Arslan, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için yapılan eylemleri desteklemenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Program, katılımcıların dua etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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