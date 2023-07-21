Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Lokantaları Denetledi

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki lokantaları hijyen ve sağlık kontrolleri için denetledi. Denetimlerde eksiklikleri olan işletmelere süre verilirken, başarılı olanlara teşekkür edildi.

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede bulunan lokantaları denetledi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçedeki lokantaları denetleyerek, detaylı hijyen kontrolü yapıp gerekli kriterleri yerinde denetledi.

Denetimler; Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde gerçekleştirildi.

Denetimlerde; iş elbiseleri, malzemelerin saklandığı kutular, yemeklerin yapıldığı mutfaklar, soyunma odaları, gıdaların bekletildiği dolaplar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, dezenfekte, paspas temizliği, havalandırma sistemleri, tuvaletlerin temizliği ve işyeri açma ruhsatları kontrol edildi.

Denetimlerde eksiklikleri olan işletmelere süre verilirken, denetimleri başarıyla geçen firmalara ise teşekkür edildi. Yapılan kontrollerin ardından açıklama yapan Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, denetimlerin devam edeceğini ve halkın sağlığı ile ilgili her türlü tedbirin alındığını belirtti. - YALOVA