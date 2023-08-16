Altınova Belediyesi Afetlere Hazırlık Yapıyor

Altınova Belediyesi, muhtemel bir afet durumunda 72 saat kendi kendine yetebilecek şekilde tüm tedbirlerini alıyor. Koordinasyon Merkezi, barınma alanı ve aşevi çalışmalarını tamamlayan belediye, arama kurtarma ekibi eğitimlerine de devam ediyor.

Yalova'nın Altınova Belediyesi muhtemel bir afet durumunda 72 saat kendi kendine yetebilecek şekilde tüm tedbirlerini alıyor. Koordinasyon Merkezi, barınma alanı ve aşevi çalışmalarını tamamlayan Altınova Belediyesi, arama kurtarma ekibi eğitimlerine de devam ediyor.

Altınova Belediyesi ilçeyi afetlere hazır hale getiriyor. Muhtemel bir afet durumunda Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu koordinasyon Merkezi, Kapalı Pazar Yeri ile üst katında yer alan her türlü donanıma sahip Altınova Belediyesi Kapalı Pazar Yeri, Düğün Salonu ve çok amaçlı Kompleksi barınma alanı, olarak kullanılacak. Öte yandan WC ve duş ihtiyacının giderilmesi yönünde hazırlanan konteynerler ilçenin belli noktalarında devreye sokulacak. Hizmet açılan Altınova Belediyesi Aşevi ise vatandaşlara 72 saat sıcak yemek verebilecek kapasitede.

3 gün boyunca kendi kendine yetecek

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, deprem başta olmak üzere her türlü afete karşı ilçeyi hazır hale getirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını dile getirdi. İlçede muhtemel bir afetten sonra en az 3 gün boyunca kendi imkanları ile vatandaşların iaşe, barınma, beslenme ve en önemlisi arama ve kurtarma çalışmalarını yapabileceklerini söyleyen Başkan Oral, "Afetlere hazırlık konusunda şu anda konteynerlerimizi hazırlıyoruz. Bu konteynerler malzeme konteynerleri. İçerisinde ilçede arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek her türlü alet yer alacak. Yine bu konteynerlerde çadır ve battaniyeler de yer alacak.

Muhtemel bir afet sonrasında ilk 3 boyunca kendi imkanları ile çalışmalar yapabilecek bir kapasiteye ulaştıklarının altını çizen Başkan Oral, "Marmara bölgesinde büyük bir deprem beklentisi var. Bunun zamanını bilemesek de büyüklüğünü hemen hemen biliyoruz. Yaşanacak bu depremden İstanbul ve Kocaeli gibi metropollerde ciddi şekilde etkilenecek. Yani ilk etapta yardımların büyük bölümü o taraflara kayacak. Yaptığımız bütün bu çalışmaların temelinde de ilk 3 gün boyunca kendi gücümüzle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütebilmek var. Allah elbette milletimize bir daha afetler yaşatmasın ama yaşanması durumunda da Altınova ilçemizi afetlere hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

"İtfaiyemiz çok güçlü"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilimizde ciddi can ve mal kayıplarına neden olan depremin önemli bir tecrübe olduğunu söyleyen Başkan Oral, "Deprem bölgesine gönderdiğimiz bir ekibimiz vardı. Bu ekibimizi de daha güçlendireceğiz. Yani bir afet anında ilçeye takviye ekipler ulaşana kadar ilk anda arama ve kurtarma yapacak bir ekibimiz de var. İtfaiyemizi de güçlendirdik. İtfaiyemiz çok iyi durumda. Eğitimli ve teknik açıdan donanımlı bir ekibimiz var" dedi.

"Aşevi devreye girdi"

Altınova'da Kızılay'la birlikte bir aşevinin de devreye sokulduğunu dile getiren Başkan Oral, "Altınova'da Kızılay'la birlikte aşevimizi yaptık. Bunu daha çok deprem başta olmak üzere afetler sonrasında vatandaşlarımıza yemek çıkartılabilecek bir alan olarak düşünüyoruz. Günde 2 bin kişiye sıcak yemek sağlayacak bir kapasitesi var. Burada stoklu çalışıyoruz. Bir afet durumunda vatandaşlarımıza en az 2-3 gün boyunca kesintisiz yemek sağlayabilelim istiyoruz" İfadelerini kullandı. - YALOVA