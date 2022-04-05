Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oral, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920'de Ankara'da kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Oral, " Anadolu Ajansı, Türk Basınının mimardır. AA, bir asırdır kutsal bir görevi yerine getiriyor. Ülkemizin en köklü ve saygın haber ajansı olan Anadolu Ajansı, Türk habercilik tarihine yön vermiştir. Tarafsız ve araştırmacı habercilik anlayışının yaygınlaşmasına son derece büyük katkı sağlayan bu kurum Türk Basınının en önemli mimarlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Bundan 102 yıl önce Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın çizgisini hiçbir zaman bozmadığına vurgu yapan Oral, şunları kaydetti:

"Oldukça zor koşullarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımız o koşullardan günümüze mesleki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmiştir. Her türlü sıkıntıya rağmen tarafsızlığını koruyan bu kurum hiç şüphesiz büyük bir saygıyı ve desteği hak etmektedir. Kuruluşunun 102. yılında Anadolu Ajansı'na hizmet veren tüm basın mensuplarını bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyor."