Altınordu, Adıyaman FK deplasmanından beraberlikle döndü

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Altınordu, Adıyaman FK deplasmanından puanla döndü.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Altınordu, Adıyaman FK deplasmanından puanla döndü. Rakibi ile 1-1 berabere kalan Altınordu son 3 maçında eşitliği bozamadı.

Teknik Direktör Atilla Küçüktaka, dış sahadan alınan puanların değerli olduğunu ifade ederek, "Elbette amacımız kazanmak. Bundan sonraki haftalarda sahadan galibiyetlerle ayrılacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kırmızı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor'u ağırlayıp, hafta sonu mesaisinde evinde Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.