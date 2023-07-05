Altınordu'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

ORDU'nun Altınordu ilçesinde İbrahim Kahyaoğlu (66), 1,5 ay önce taşındığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Tek başına yaşayan İbrahim Kahyaoğlu'nun yaklaşık 1,5 ay önce taşındığı binanın çatı katındaki dairede henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kata yayılırken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada oturan diğer aileler tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.Evin içerisini kontrol eden ekipler, kağıt toplayarak geçimini sağlayan İbrahim Kahyaoğlu'nun koltuk üzerinde kısmen yanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Kahyaoğlu'nun cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.