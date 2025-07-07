Altınokta Körler Derneği'nden Muharrem Ayı Aşure Etkinliği

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binası önünde düzenlenen programda, muharrem ayı dolayısıyla aşure programı gerçekleştirildi ve vefat eden dernek üyeleri için Yasin-i Şerif okundu.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Muharrem ayımız mübarek olsun. Birlik ve beraberliğimiz de her zaman daim olsun. Aşure programlarımıza katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Programa, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.