Altınokta Körler Derneği'nden Muharrem Ayı Aşure Etkinliği

Altınokta Körler Derneği'nden Muharrem Ayı Aşure Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen aşure etkinliğinde dernek üyeleri için Yasin-i Şerif okundu. Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binası önünde düzenlenen programda, muharrem ayı dolayısıyla aşure programı gerçekleştirildi ve vefat eden dernek üyeleri için Yasin-i Şerif okundu.

Dernek Başkanı Hakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Muharrem ayımız mübarek olsun. Birlik ve beraberliğimiz de her zaman daim olsun. Aşure programlarımıza katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Programa, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın yürek dağlayan sözleri: Beklemesinler

Şehit üsteğmenin yürek dağlayan sözleri: Beklemesinler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Türk basınının duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.