Altınokta Körler Derneği'nden Beyaz Baston Yasası Talebi

Altınokta Körler Derneği, beyaz bastonun standartlarını, kullanım alanlarını ve ihlallere yönelik yaptırımları da kapsayacak şekilde bir "Beyaz Baston Yasası" çıkarılmasını istedi.

Dernekten 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, toplumsal yaşamın sürdüğü her alanda elinde beyaz bastonla yürüyen görme engelli kişilere rastlanabileceği belirtildi.

Beyaz bastonun görme engelliler için bir yol arkadaşı ve kılavuz niteliğinde olduğu aktarılan açıklamada, "Biz onun sayesinde rahatlıkla yürür, engelleri aşar ve gideceğimiz yere bağımsız ve güvenli biçimde ulaşırız. Sizlerden dileğimiz, yollarda, kalabalık yerlerde elinde beyaz bastonu olan kişilere rastladığınızda yanına yaklaşıp kendinizi tanıtarak yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormanızdır." ifadelerine yer verildi.

Yol, kaldırım ve sosyal donatı alanlarında bulunan çukur, mantar, kazık ve zincirlerin beyaz baston kullananlar için tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, kent yetkilileri ile belediyelerden bu engellerin kaldırılması ve mekanların herkes için erişilebilir hale getirilmesi istendi.

Açıklamada, toplu ulaşım araçlarındaki sesli anons sisteminin düzgün çalışmadığı ve sarı takip çizgilerinin mevsim şartlarından etkilendiğine de değinilerek, "Bu hizmetlerin evrensel standartlara uygun olarak yapılması hem hizmeti güçlendirecek hem de kaynakların israfını önleyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bağımsız, güvenli, erişilebilir yaşam, görme engellilerin de hakkı"

Birçok ülkenin beyaz baston yasası olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu ve özel kurumların sosyal medya paylaşımlarında yer alan görsellere betimleme eklenmesini, resmi internet sitelerinin görme engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesini ve denetlenmesini, kamu ve özel kuruluşlara ait binalarda Braille yönlendirme levhaları, kabartma planlar ve sesli asansör sistemlerinin bulundurulmasını, toplu taşıma araçlarında sesli durak anonslarının aktif hale getirilmesini, kamuya açık alanların herkes için erişilebilir biçimde düzenlenmesini, beyaz bastonların devlet tarafından ücretsiz karşılanmasını, kamu personeline erişilebilirlik konusunda farkındalık eğitimi verilmesini, yeni yapılan her bina, yol ve dijital platformda erişilebilirliğin yasal zorunluluk haline getirilmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sivil toplum örgütlerimizin görüşünü de alarak en kısa zamanda beyaz bastonun standartlarını, kullanım alanlarını, ihlallere yönelik yaptırımları da kapsayacak şekilde bir 'Beyaz Baston Yasası' çıkarmasını istiyoruz. Bağımsız, güvenli, erişilebilir yaşam, herkes gibi biz görme engellilerin de hakkıdır."