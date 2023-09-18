Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Murat Atmaca güven tazeledi
Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Murat Atmaca, oy verme işlemi sonucunda 86 oy alarak güven tazeledi.
Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Murat Atmaca güven tazeledi.
Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesinin 15. Olağan Genel Kurulu; Kocasinan Belediyesi Seminer Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda 2 liste yarışırken 106 üye oy kullandı. Oy verme işlemi sonrasında Ayatullah Baykara 20 oy alırken Murat Atmaca ise 86 oy alarak güven tazeledi.
Başkan Atmaca; kaybeden kimsenin olmadığını ve kazananın Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi olduğunudilegetirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel