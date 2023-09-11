Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, yeniden seçildi.

Derneğin 11. Olağan Genel Kurulu, Burmalı Mahallesi'ndeki binasının önünde yapıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin 11. Olağan kongresine katılan üyeleri ile misafirlerine teşekkür etti. Derneğin iki dönemdir başkanlığını yaptığını dile getiren Erdoğan, "Son 3 yılda eğitimden istihdama, kurslardan kültürel ve sosyal aktivitelere kadar her türlü faaliyeti gerçekleştirdik. Bu dönemde istihdama çok önem verdik. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yakın temaslar yürüttük. Şubemizi her türlü platformda savunduk, şahlandırdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde bir çok başarılı engelsiz gastronomi gibi pek çok etkinlik yaptıklarını hatırlattı.

Divan'ın oluşturulmasının ardından yapılan seçimde 127 üyenin oyunu alan Erdoğan, yeniden başkanlığa seçildi. - AFYONKARAHİSAR