Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan'dan Gazeteciler Günü Mesajı

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, gazetecilik mesleğinin insanların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

Afyonkarahisar'daki basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik eden Erdoğan, "Basın, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Gazetecilik mesleği, güçlü bir sorumluluk ve özveri gerektirir. Bu özel gün, basın özgürlüğüne ve gazetecilerin haklarına dikkat çekmek açısından da önemlidir. Afyonkarahisar'da ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.