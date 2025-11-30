Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Doğal Salep Lezzeti

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Osmaniye'nin dağlarından getirilerek hiçbir katkı kullanılmadan işlenen salep bitkisi, taze inek sütüyle birleştirilerek soğuk havaların vazgeçilmez lezzetine dönüştürülüyor.

Altındağ Belediyesince köy hayatını anlatmak amacıyla kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, içinde yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanları da barındırıyor.

Keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan ve inek gibi çok sayıda hayvanın bulunduğu müze, doğal yaşamı yerinde deneyimlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Müzede her sabah sağılan ineklerin taze sütü, Osmaniye'nin dağlarından getirilen salep bitkisinin öğütülüp işlenmesiyle birleşerek ziyaretçilere kış aylarının aranan lezzetini sunuyor.

Sert yapısıyla bilinen salep bitkisi toz haline getirilip taze sütle buluşturulduktan sonra bir sobanın üzerinde yer alan kazanda aralıksız kaynatılıp karıştırılıyor.

Herhangi bir katkı maddesi eklenmeyen salep, müzenin meydanındaki "Köy Kahvesi" önünde bulunan salep semaverinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"Fabrikasyon hiçbir maddenin girmediği orijinal dağ salebi"

Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınköy'ün, Türkiye'de ekolojik müzelerin eşi benzeri bulunmayan ilk örneklerinden olduğunu söyledi.

Her şeyiyle yaşayan bu müzenin 1500 dönüm arazi üzerine konumlandırıldığını belirten Yılmaz, her yıl binlerce kişinin ağırlandığını aktardı.

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan salebin işlenip, burada yaşayan ineklerin sütüyle birçok aşamadan geçirildiğini anlatan Yılmaz, "Kış aylarının vazgeçilmezi salebi bu yıl kasım ayının ilk haftasından itibaren vatandaşlarımızla buluşturduk. Altınköy Açık Hava Müzesi'ndeki mandıramızda yetişen ineklerimizin her gün özenle sağılmış sütleriyle beraber Osmaniye'nin dağlarında yetişmiş dağ salebini burada özenle hazırlıyoruz." dedi.

Dağ salebinin çok sert bir bitki olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tohum, burada öğütülüp ineklerimizin sütüyle özenle harmanlanır. Burada aslında en büyük iddialarımızdan bir tanesi katkısız, doğal, taze sağılmış inek sütümüzün dağ salebiyle direkt olarak birleştirilmesidir. Uzun bir aşamada karıştırılır tortu bırakılmadan dibinde. İçerisine başka bir kimyasal, fabrikasyon hiçbir maddenin girmediği orijinal dağ salebi diyebiliriz. Müzemize ilgi oldukça fazla. Müzeye kış aylarının vazgeçilmezi salebi buluşturmak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."