Altınkale Travertenleri, Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Altınkale Travertenleri, Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bulunan Altınkale, Kurban Bayramı'nın son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Şifalı suyu ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken travertenler, romatizmal hastalıklara iyi gelen özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Altın sarısı rengiyle kendine hayran bırakan travertenler ziyaretçilerini ağırlıyor

SİVAS - Pamukkale'nin kardeşi olarak bilinen, rengi ve şifalı suyu ile dikkatleri üzerine çeken Altınkale, Kurban Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan ve kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta olan Altınkale, Kurban Bayramı tatilinin son gününde de ziyaretçi akınına uğruyor. İsmini sarı renkte akan florür içeren sudan alan Altınkale, Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Yer altından çıkan ve romatizmal hastalıklar, kemik ve kireçleme hastalıkları, deri hastalıkları, kadın hastalıkları, sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, kan dolaşımı, adale ağrıları, böbrek ve idrar yolları rahatsızlıklarında tercih edilen şifalı su, ziyaretçilerin gözdesi oluyor. Yaz aylarındaki sıcak havaya rağmen 46 dereceyi bulabilen suya giren vatandaşlar, bir yandan eğlenirken bir yandan da şifa buluyor. 40 bin metrekarelik alanda bulunan 21 bin metrekarelik travertenler, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar da sunuyor.

Bayram tatili için memleketine geldiğini ifade eden Hülya Durman, "Burası Sivas'ımıza kazandırılmış güzel bir mesire alanı. Burada akan su kükürtlü şifalı sudur. Biz küçükken buralara çadır kurar, burada yatar kalkardık. Büyüklerimizden böyle gördük. Hastalıklara karşı şifa olur bu su. Tanıtımı ve reklamı az olmasına rağmen yine de çok kalabalık. Buraya herkesi bekleriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - Güncel
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu 'Madleen' gemisi limana ulaştı
Özgür Özel, kameraların karşısında göz yaşlarını tutamadı

Özgür Özel'in zor anları! Kameraların karşısında gözyaşlarını tutamadı
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı

Kavganın nedeni bir hayli ilginç! İki mahalle birbirine girdi
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.