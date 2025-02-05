Altındağ'da Sanayi Sitesinde Yangın!

(ANKARA) - Altındağ'daki Siteköy Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde çıkan iş yeri yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Kavaklı Mahallesi Siteköy Sanayi Sitesi'nde üç katlı iş yerinde sabah saatlerinde çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İş yerinde maddi hasara neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.