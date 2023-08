Altındağ'da parkta ölü bulunan çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenecek

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Osman Can Ç.'nin (13) parkta cansız bedeni bulundu. Çocuğun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki Şehitler Korusu Parkı'nda sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, Osman Can Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Osman Can Ç.'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Osman Can Ç.'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

Mahallede oturan Kahraman Karakaya, Sabah saatlerine doğru çocuk parkta vefat etmiş. Çocuğun ailesine ulaştık, haber verdik. Burası, gençlerin toplandığı bir park. Buranın bir bekçiye ihtiyacı var dedi. Fethi Altıntaş ise Çocukta görünüşe herhangi bir yara, darp izi yoktu dedi.