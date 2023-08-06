Altındağ'da Çakmak Gazından Zehirlenen Çocuğun Cenazesi Toprağa Verildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde parkta cansız bedeni bulunan ve çakmak gazından zehirlendiği tespit edilen 13 yaşındaki Osman Tura Ç.'nin cenazesi defnedildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde parkta cansız bedeni bulunan, ilk belirlemelere göre çakmak gazından zehirlendiği tespit edilen Osman Tura Ç.'nin (13) cenazesi, toprağa verildi.

Karapürçek Mahallesi'ndeki Şehitler Korusu Parkı'nda dün sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede cesedin, Osman Tura Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre; çakmak gazından zehirlendiği anlaşılan Osman Tura Ç.'nin cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Cenaze, öğle vakti Ortaköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)