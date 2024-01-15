Altındağ'da boya imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Önder Mahallesi Siteler Karpuzlu Caddesi'nde bulunan bir kumaş mağazasının ikinci katındaki boya atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binadaki mobilya atölyesi ve mağazanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda 2 iş yerinde hasar meydana geldi.
Altındağ ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Önder Mahallesi Siteler Karpuzlu Caddesi'nde kumaş mağazasının ikinci katındaki boya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve yan binadaki mobilya atölyesi ile mağazanın bulunduğu binanın çatısına da sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.
Yangında 2 iş yerinde hasar meydana geldi.