Altındağ'da boya imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Altındağ ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Önder Mahallesi Siteler Karpuzlu Caddesi'nde kumaş mağazasının ikinci katındaki boya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve yan binadaki mobilya atölyesi ile mağazanın bulunduğu binanın çatısına da sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangında 2 iş yerinde hasar meydana geldi.