Altındağ'da Alper Altunay'ın ölümüne neden olan sanıklara ceza verildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Alper Altunay'ı darbederek ölümüne neden oldukları iddia edilen Arslan Ç. ve Durali Ç'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Durali Ç'yi müebbet hapis cezasına çarptırırken, Arslan Ç'ye 9 yıl hapis cezası verdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Alper Altunay'ı darbederek ölümüne neden oldukları iddia edilen Arslan Ç. ve Durali Ç'nin yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Arslan ve Durali Ç. ile taraf avukatları katıldı. Maktulün ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı önceki celsede savcının esasa ilişkin mütalaası açıkladığını belirterek, sanıklara savunma için söz verdi.

Sanık Durali Ç, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Arslan Ç. de, ölen arkadaşlarına sopayla vurmadığını ileri sürerek, "Benim hatam maktule kardeş dememle oldu. Herhangi bir kastım olmadı. Sopayla kimseye vurmadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Avukat beyanının ardından sanık Durali Ç'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın eylemi haksız tahrik altına işlediğine hükmederek, cezayı 18 yıla düşürdü.

Mahkeme, sanık Arslan Ç'yi "kasten öldürmeye yardım" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde 29 Ocak'ta Arslan Ç. ve Durali Ç'nin işlettikleri oto yıkama dükkanında arkadaşları Alper Altunay'la tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Altunay başına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan ve Durali Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.