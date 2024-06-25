Altındağ Belediyesi Yaz Okullarına Kayıtlar Başladı

Altındağ Belediyesince ücretsiz hizmet veren yaz okullarına kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlik merkezleri bünyesinde açılan yaz okulları, tatil boyunca faaliyetlerini sürdürecek.

Voleybol, basketbol, okçuluk, taekwondo, futbol, yüzme, kick boks, masa tenisi, jimnastik, judo, güreş, gitar, bağlama ve satranç gibi 48 farklı branşın yer aldığı yaz okullarından, gençlik merkezlerine üye olan ve Altındağ'da ikamet eden, 7-18 yaş aralığındaki tüm gençler faydalanabilecek.

Telefonla başvurunun kabul edilmeyeceği yaz okullarına kayıt için mahallelerde bulunan en yakın gençlik merkezine giderek başvuru yapmak gerekecek.

Başvuruların alınmaya başladığı yaz okulları, 8 Temmuz'da faaliyete başlayacak.