Altındağ Belediyesi Gicik Meyve Ormanı'ndan Meyvelerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak

Altındağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gicik Meyve Ormanı'nın meyvelerini verdiği bildirildi.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında oluşturulan meyve ormanlarında yetiştirilen meyvelerin toplanılarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, erik, kayısı, elma ve armut gibi meyvelerin yer aldığı ormanın bugün geldiği durumunun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Balcı, birkaç yıl önce meyve fidanlarını dikerken, bu fidanların meyve vererek, Ankara'ya nefes olacağına inandıklarını aktararak, "İnancımız boşa çıkmadı. Çok şükür, hayallerimiz gerçek oldu. Ağaçlarımız sevgimizle büyüdü, yıllardır meyvelerini topluyoruz. Sevginin ve emeğin gücüne bu yıl bir kez daha şahit olduğumuz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Meyve ormanlarının bereketinin her geçen yıl daha da arttığını aktaran Balcı, "Şimdi hem meyvelerimizi, hem de sevgimizi ihtiyaç sahibi ailelerimizle paylaşma vakti." ifadelerini kullandı.