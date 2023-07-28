Altındağ Belediyesi Gicik Meyve Ormanı'ndan İhtiyaç Sahiplerine Meyve Dağıtacak

Altındağ Belediyesi tarafından 2019 yılında ilçeye kazandırılan Gicik Meyve Ormanı, bu yıl da meyvelerini verdi. Ağaçlardan toplanan kilolarca meyve, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Altındağ Belediyesi tarafından 2019 yılında ilçeye kazandırılan Gicik Meyve Ormanı, bu yıl da meyvelerini verdi. Ağaçlardan toplanan kilolarca meyve, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Altındağ'ın meyve ormanında hasat başladı. 2019 yılında, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla oluşturulan meyve ormanı bu yıl da meyvelerini verdi. Yüzlerce ağaçtan toplanan kilolarca erik, kayısı, elma ve armut bu yıl ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Toplanan meyveler, Altındağ'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

"Hayallerimiz gerçek oldu"

Meyve ormanının bugün geldiği durumun çok memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Birkaç yıl önce meyve fidanlarını dikerken, bu fidanların büyüyeceğine, meyve vereceğine, Ankara'ya nefes olacağına inanmıştık. İnancımız boşa çıkmadı. Çok şükür, hayallerimiz gerçek oldu. Ağaçlarımız sevgimizle büyüdü, yıllardır meyvelerini topluyoruz. Sevginin ve emeğin gücüne bu yıl bir kez daha şahit olduğumuz için çok mutluyuz" dedi. - ANKARA