Altıncı "Liderler Buluşması" Öncesinde Altı Siyasi Parti Video Yayınladı: "Yarının Türkiye'si İçin... Hep Birlikte Güzel Yarınlara"

Altıncı “Liderler Buluşması” öncesinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin sosyal medya hesaplarında “Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara” notuyla bir video yayınladı.

Altıncı "Liderler Buluşması" öncesinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin sosyal medya hesaplarında "Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara" notuyla bir video yayınladı.

Altı siyasi parti genel başkanının altıncı zirvesi bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak. Zirve öncesinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin sosyal medya hesaplarında "Yarının Türkiyesi için... #HepBirlikteGüzelYarınlara" notuyla bir video yayınlandı. Videoda; daha önce düzenlenen beş Liderler Buluşması'ndan ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni imza töreninde görüntüler yer aldı.