Altınbeşik Mağarası'nda su seviyesi yükseldi, şelaleler oluştu

Antalya'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Altınbeşik Mağarası'nın su seviyesi yükseldi ve su rengi kahverengiye döndü. Aynı zamanda kuruyan Üzümdere Irmağı da yağışlarla birlikte suya kavuştu ve şelaleler oluşturdu.

Yağışlar sonrası Altınbeşik Mağarasında su seviyesi yükseldi, rengi kahverengiye döndü

Kuruyan Üzümdere Irmağı suya kavuştu, şelaleler görsel şölenler oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da etkili olan sağanak yağış İbradı ilçesinde bulunan dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası'nın taşmasına neden oldu. Yağışlarla birlikte Mağaranın su kaynağı yükseldi. Yeraltı sularının yükselmesi ile birlikte Mağaranın su seviyesi yükselirken, suyun rengi de kahverengiye döndü. Kuraklık sebebiyle kuruyan Üzümdere Irmağı ise yeniden suya kavuştu, oluşan şelaleler görsel şölenler oluşturdu.

Akseki ve İbradı ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan ve aralıklarla yağan yağmur ile birlikte Altınbeşik Mağarasında su patlaması meydana geldi. Kuraklık nedeniyle su seviyesi yaklaşık 3-4 metre düşen yağışlar ile birlikte mağarada su seviyesi yaklaşık 5-6 metre civarında yükseldi. Mağaranın suyunun yükselmesi ile birlikte büyük şelaleler oluştu. Mağaranın ağzından akan sular ise Manavgat çayının da su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Kuruyan Üzümdere Irmağı suya kavuştu

Antalya'nın Akseki ile İbradı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve yaklaşık 2 ay önce kuruyan Üzümdere ırmağı yeniden suya kavuştu. Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Akseki ve İbradı ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış sonrası Oymapınar Barajını besleyen Üzümdere Irmağı'nın su seviyesinde artış yaşandı. Bölge sakinleri, yağışlar öncesinde ırmağın ekim ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yer yer yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiğini belirtti.