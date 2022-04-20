Altınbaş Üniversitesi ve Bağcılar kadın futbol takımı arasında sponsorluk anlaşması

Bağcılar Evren Spor Kadın Futbol Takımı ile Altınbaş Üniversitesi arasında dün, sponsorluk anlaşması imzalandı. Namağlup durumda bulunan Bağcılar Evren Spor Kadın Futbol Takımı ile kadının spordaki başarısını desteklemek amacıyla yapılan bu iş birliğinde üniversite, takımın forma sponsorluğunu üstlendi.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Bağcılar Evren Spor Kulüp Başkanı Mehmet Sirkeci ile takım yetkilileri ve takım oyuncusu kadın futbolcuların da katılımıyla sponsorluk imza töreni gerçekleştirildi. Üniversitenin Mahmutbey kampüsünde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Bugün burada olmamızın nedeni de kadın futbolunu önemsiyor olmamızdır" açıklamasını yaptı.

"SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA KADAR SÜRSÜN"

Kadın futbolunun Türkiye'de yeni yeni gelişen spor dallarından olduğunu belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, " Türkiye'de yaygın olmasa da kadın futbolu, dünyada olimpik spor olarak oynanmaktadır. Biz de kadınlarımızın bu alanda ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bugün burada onlara destek vermekten de gurur duyuyoruz. Spor hem vücut geliştiriyor hem de hayatı disipline ediyor. Bu sayede başarıyı da getiriyor. İyi yerlere gelmiş insanların geçmişinde spor, mutlaka vardır. Bu yüzden spor şart. Bu iş birliğinin bundan sonra da devam etmesini ve Bağcılar Evren Spor takımının inşallah Süper Lig şampiyonluğuna gelene kadar da sürmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"DÜNYAYLA TANIŞTIRACAĞIZ"

Bağcılar Evren Spor Kulüp Başkanı Mehmet Sirkeci ise "Kızlarımızla 5 yıl önce karşılaştık. Okudukları üniversitelerde şampiyon olmuş, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmuşlardı. Başkanımızın yanına kendi kupalarıyla geldiler. Bir şey istiyor musunuz sorusuna ise 'Bize sahip çıkın. Ligde oynamak istiyoruz' dediler. Biz de takımımızı kurduk. Üniversiteye, bu tabloya destek olduğu için teşekkür ederiz. Takımımızı Türkiye hatta dünyayla tanıştırmak istiyoruz" dedi.

"BİN 600 ERKEK İÇİNDE SEÇMEYE KATILAN TEK KIZ ÇOCUĞU OLDUM"

Takımda oynayan 26 yaşındaki Esra Özkan, anlaşmadan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Futbola ilk Şifo Mehmet Futbol Okullarının seçmesine katılarak başladığını belirten Özkan, "Bin 600 erkek sporcu içerisinde seçmeye katılan tek kız çocuğuydum. U17 ve U19 olmak üzere toplam 36 kez Milli Takım formasını giydim. Futsalda da 6 milliliğim bulunmakta. Ataşehir Mevlana Mesleki ve Teknik Lisesi ile Dünya Şampiyonluğu yaşadım. Futbolu seviyorum ve takımımla başarılarıma yenilerini eklemek istiyorum" dedi.

"GOL KRALI OLDUM"

Yine 22 yaşındaki Sema Baydur da şunları söyledi:

"Futbola Seyrantepe Yeşilce erkek takımında başladım. 1 sene futbola ara verdikten sonra 2013 yılında Sarıyer Belediye Kadın Takımında futbola geri döndüm. Sarıyer Belediye Spor'daki performansımdan dolayı 2018 yılında Süper Lig takımlarından Kireçburnu'na transfer oldum. 2019-20 sezonunda Sarıyer Belediye Spor'a tekrar döndüm ve o sezon pandemi nedeniyle yarım kalan ligde 13 maçta 24 golle takımın ve 3. Lig A grubunun en golcü oyuncusu oldum. 2021-22 sezonunda Bağcılar Evren Spor kadrosuna katıldım. Şu an hala devam etmekte olan ligde, 9 maçta 11 golle hem takımın hem de D grubun en golcü ismi oldum."

Demirören Haber Ajansı / Güncel