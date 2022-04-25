Altınbaş Üniversitesi'nin yürüttüğü Öğrenci Çalıştayı tamamlandı

KARACABEY, BURSA (DHA) - Altınbaş Üniversitesi'nin 3 ana başlık üzerinde yürüttüğü Öğrenci Çalıştayı tamamlandı. Öğrencilerin söz sahibi olduğu çalıştayda, öğrenci akademik başarısı, sosyal, kültürel etkinlikler ve öğrenci memnuniyeti konuları yer aldı.

Çalıştaya Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey de katıldı. Argun Karacabey, Türk ve Uluslararası öğrenciler için 2 ayrı grupta yapılan çalıştay ile amaçlarının belirlenen önerileri üniversitenin stratejik planına dahil etmek olduğunu dile getirdi.

"BU BİR SORUN ARAMA DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETME ÇALIŞTAYI"

Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, "Stratejik planımızı oluşturma aşamasında, uygulanabilir olması kaydıyla öğrencilerimizin taleplerine de birer hedef olarak yer vermeyi önemsiyoruz. Temel paydaşımız olan öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini en iyi şekilde sağlayabilmek istiyoruz. Öğrencilerin ihtiyaçlarını bilmemiz lazım ki en uygun çözümleri üretebilelim. Her yerde bu neslin farklı olduğunu, yeni bir düşünce ve algı yapıları olduğunu dile getiriyoruz. Bu şekilde, bizim gelişmeye açık alan olarak belirlediğimiz konulara nasıl yaklaştıklarını, nasıl çözüm önerileri getirdiklerini göreceğiz. Bu, bir sorun arama değil çözüm üretme çalıştayı" diye konuştu.

Prof.Dr. Ali Argun Karacabey, Öğrenci Çalıştayı ile ilgili 2 ana beklentileri olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenci Çalıştayının birinci boyutu, temel paydaşlarımızdan olan öğrencilerin, kendilerine ve geleceklerine ilişkin söz söylemelerine olanak yaratacak bir platform oluşturmak. Bunu da belli bir düzen içinde, yapısal bir beyin fırtınası olarak yapalım, söylenen sözler ortada kalmasın; gerektiği durumlarda düşüncelerin her biri, öğrenci topluluğu tarafından kabul görmesi halinde stratejik hedefe dönüştürülebilsin istedik. Bu çalıştayın diğer boyutu ise tüm toplumun en dinamik kesimi, sınırlardan arınmış şekilde düşünebilen kesimi gençlik kesimi. Bu sayede, onların düşüncelerini aktarabilecekleri bir mekanizma başlattığımız zaman, aslında tersine mentorluk sürecini de başlatmış oluyoruz."

"KENDİMİZİ DÜZELTME ANLAMINDA DA ÇOK ÖNEMLİ"

Bu çalıştayın bir benzerini üniversite yöneticileriyle de yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, "Öğrenci Çalıştayında, gençlerin çözüm önerileri, beklentileri ile üniversitenin buldukları arasında uyum olup olmadığını da ortaya kayabileceğiz. Onları iyi anlayabiliyor muyuz sorusunun cevabını araştırmış olacağız. Bu çalıştay, kendimizi düzeltme anlamında da çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ SÖZ SAHİBİ OLMA KONUSUNDA HEVESLİLER"

Gençlerin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulundukları ortamlarda söz sahibi olmak istediklerine işaret eden Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, bu çalıştay modeli ile Üniversitelerinde bir alt yapı oluşturduklarını anlatarak bu aşamada önemli olan konunun, sürdürülebilirliği sağlamak olduğuna işaret etti. Prof. Dr. Ali Argun Karacabey sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bir defa yapıp bitirmek değil, yaptığımızdan elde ettiğimiz sonuçları hayata geçirmek ve dönem dönem yenileyerek, değişimleri yansıtabilmek. Bu Çalıştayda, öğrencilerimizle birlikte gelişmeye açık alanlarını tespit ettiğimizi, bunun yanı sıra geliştirilebilir alanları da belirlediğimizi söylemem lazım. Bu gelişmeye açık alanlar, Üniversitedeki araştırma projelerinde öğrencilerin nasıl daha etkin görev alacaklarından başlıyor, etkinlik duyurularını nasıl daha iyi yapabiliriz konusuna kadar gidiyor. Yani bir plan ya da programın A'dan Z'ye her aşamasında bu fikirlerden faydalanabilmemiz mümkün oluyor."

"ÖĞRENCİ- İDARECİ BAĞI GÜÇLENDİ"

Çalıştaya katılan Mimarlık Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi Faruk Tuğrul, bu etkinliğe katılarak, kampüslerde yaşanan sorunları sadece dile getirmeye değil bunlara öğrenci gözünden çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti. Faruk Tuğrul, "Bu etkinlikler sayesinde yaşamış olduğumuz sorunlara kendimiz çözümler üretebiliyor ve bunları herkesle paylaşabiliyoruz. Hem üniversitemiz hem de bizler için ortak fayda sağlamaya yönelik verimli bir etkinlik sağladığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Psikoloji Bölümü, Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Sezin Diriker ise "Okul ve öğrencilik hayatıyla ilgili problemlerin farkında olan, okulun farklı bölüm ve kampüslerinden öğrencilerle bir araya geldik. Akademik başarı, etkinlikler ve öğrenci memnuniyeti adı altında üç farklı grupta onlarca kişiyle birlikte, birlikten kuvvet doğar mantığıyla en kullanışlı çözümleri üretmeye çalıştık. Hazırlanan raporun idari kadronun raporuyla birlikte değerlendirilecek olması sayesinde öğrenci- idareci bağı güçlendi ve hep birlikte okulumuzu en iyi şekilde yürütmek açısından güçlerimizi birleştirdik" dedi.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2. Sınıf Öğrencisi Hilal Nur Taş da "Her konuda öğrencilerimizin sesi olmak ve okulumuza destek sağlamak amaçlı, farklı fakülte ve bölümlerden oluşan öğrenci arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu kararlar sayesinde, üniversite hayatımızın daha aktif ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin daha sık gerçekleşmesini isterim" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel