Altınbaş Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Altınbaş Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mezuniyet törenine Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Mütevelli Heyet Üyesi İmam Altınbaş, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Başkanı Vakkas Altınbaş, Vakıf Üyesi Sofu Altınbaş, Mütevelli Heyet Danışmanı. Dr. Fatoş Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, Prof. Dr. Cemal İbiş, Genel Sekreter Şenay Gümüş'ün yanı sıra fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açıklamada mezuniyet törenindeki konuşmasına yer verilen Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, mezunların gerçek hayata atıldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün hayatınızda ve mesleğinizde başarılı olabilmek için içinizdeki sevgiyi eksik etmeyin. Hocalarınızdan edindiğimiz bilgilerin her zaman yenilendiğini, değiştiğini ve güncellendiğini göz önüne alarak kendinizi geliştirmeye devam edin. Bizler yenilenen müfredatları size ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitede bilgiden ziyade bir kültür, bir duruş, bir karakter edinildiğine inanırım. İş dünyasında gördüğümüz, karşılaştığımız mezunlarımızın hal ve tutumlarından güçlü karakterli bireyler yetiştirdiğimizi görüyorum. Altınbaş ailesinin bir ferdi olarak beni en çok mutlu eden olaylardan biri budur."

"Mezunları, en fazla tercih edilen 3. üniversite"

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da kuruluşlarından bu yana 2 bin 100 öğrenci ile en fazla mezunu bu yıl verdiklerini aktardı.

Öğrencilere okul sıralarında mesleki tecrübe kazandırmaya çabaladıklarını anlatan Erhan, 480 bin yeni işe alım süreci üzerinden bu yıl yapılan araştırmaya göre mezunları geçen yıl en fazla tercih edilen üçüncü üniversite olduğunu kaydetti.

Times Higher Education sırlamasında, uluslararasılaşma kategorisinde 22'nci sıraya yerleştiklerini belirten Erhan, tüm öğrencilerine, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle küresel bir networkün parçası olma ayrıcalığını sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Geride bıraktıkları akademik yılda üniversite olarak hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarına dikkati çeken Erhan, tüm bölümlerinin YÖKAK akreditasyonu aldığını ve vakıf üniversiteleri arasında Turquality marka akreditasyonu almaya hak kazanan beşinci üniversite olduklarını bildirdi.

Teknoloji Transfer Ofislerinin YÖK tarafından onaylandığını, Teknopark kuruluşunun da nisan ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla tamamlandığı aktaran Erhan, 15'inci yıllarında araştırma üniversitesi olma yolunda ciddi adımlar attıklarını bildirdi.

Erhan, "Dünyanın en prestijli araştırma programı olan Avrupa Birliği Ufuk Avrupa/Horizon Europe programından bu yıl Türkiye'den sadece iki üniversite destek almaya hak kazandı. Altınbaş Üniversitesi söz konusu programdan 5 milyon 600 bin avroluk bilimsel proje desteği alan tek vakıf üniversitesi oldu. Böylece kanser hastalıklarının en erken tanısı için geliştirilecek bir çeşit endoskopi cihazının çalışmalarına başlandı." açıklamalarında bulundu.

Erhan, TÜBİTAK Teknofest yarışlarında ilk kez bu yıl teknoloji ve psikolojiyi birleştirerek sundukları projeyle öğrencilerinin birincilik elde ettiğini, insansız hava araçları kategorisinde ise performans ödüllerinin sahibi olduklarını belirtti.

EVA Team Takımlarının üniversitenin insansız ve elektrikli araçlar alanında öncü bir yüksek öğretim kurumuna dönüşmesine önemli katkı sağladığını, sportif ve kültürel alanlarda da ulusal ve uluslararası başarılara imza atıldığını ifade eden Erhan, şunları kaydetti:

"Planlamadan, programlamadan, sonrasını düşünmeden hiçbir adım atmayın. Fevri davranış, yeteneğin ve zekanın en büyük zehridir. Fevrilikten uzak durun. İş hayatında problemlerin değil, çözümlerin parçası olun. Yaptığınız her işte, toplumun ve insanlığın yararını, kısa vadeli kişisel yararınızın önünde tutun. Orta ve uzun vadede, bu şekilde hareketinizin kişisel kariyer gelişiminize de çok olumlu etkileri olduğunu göreceksiniz."

"İç sesiniz ve tutkunuz en iyi kılavuzunuz"

Kurumsal hayatı bırakarak ikinci lisans eğitimini takı tasarımı bölümünde tamamlayan üniversite birincisi Şenay Şen de bu gururu tüm zorlukları aşıp mezuniyet sevinci yaşayan arkadaşlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Şen, "Ulu önder Atatürk'ün gençlere olan inancı bana büyük şevk verdi. Ne istersek başarabileceğimize onun sayesinde inandım. Yorulunca ondan ilham aldım. Size tek söylemek istediğim hayatta inandığınız yoldan gidin. İç sesiniz ve tutkunuz en iyi kılavuzunuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

İzmirli memur bir ailenin kızı olan Şen, ailesinin genelinde mühendis, öğretmen, doktor olduğu için ilk meslek tercihinin matematik alanında olduğunu kaydetti. İstanbul'da Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde pazarlama alanında çalıştığını ve yöneticilik yaparken kariyer değişikliğine karar verdiğini ifade etti.

Konfor alanından çıkarak kariyer değişikliği yapmanın kolay olmadığını belirten Şen, "Ancak mücevherat sektörüne her zaman çok yoğun bir ilgi duyuyordum. Büyük büyük dedem Hobyarlı Ahmet Paşa, Osmanlı döneminde sadrazamlık yapmış, mücevherlere de epey ilgiliymiş. İsmi de tarihi Yarımada'da Mısır Çarşısı'nın olduğu bir mahalleye verilmiş. Kökenimde böyle bir bağlantı keşfetmek benim için oldukça ilham verici. Takıyı, tarih öncesi çağlara dayanan tarihçesiyle her yaş ve kültürden bireyin kendini ifade biçimi olarak görüyorum." açıklamalarında bulundu.

"Sevdiğiniz bir işi yapmak meslek tercihinde en önemli nokta"

Takı tasarımına başlarken gerek akademik kadrosu gerek de sektörle iyi bir köprü konumunda olması nedeniyle Altınbaş Üniversitesi'ni tercih ettiğini kaydeden Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tasarım özellikle de takı gibi kadim bir alanda donanımlı bir eğitim almış olmak, üstelik de uluslararası akreditasyonuna sahip bir diploma sahibi olmak benim için büyük bir şans. İkinci lisans döneminde daha iyi anladım ki sevdiğiniz bir işi yapmak meslek tercihinde en önemli nokta. Gençlerin de sabah uyanıp işlerinin başına geçmek için heyecan duyabilecekleri bir alan seçmelerini, iç seslerini dinlemelerini dilerim. Benim gibi kariyer yolunu değiştirmek isteyenler için de dileğim, hayallerinizin peşinden gidin hiçbir şey için geç değil."

Protokol konuşmalarının ardından tören, üniversite ve bölüm birincilerinin diplomaları ve hediyelerinin tesliminin ardından kep fırlatma seremonisi ile son buldu.