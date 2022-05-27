Altınbaş Üniversitesi 'Kalite Yönetim Sistemi' entegrasyonunu sağladı - Haberler

Altınbaş Üniversitesi, ISO 21001 : 2018 Eğitim Öğretim Kuruluşları Yönetim Sistemi sertifikasını alan ilk üniversite olduğunu duyurdu.

Öğrencilerinin ve tüm iç dış paydaşlarının, memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeği amaçlayan Altınbaş Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında ilk defa ISO 21001: 2018 Eğitim Öğretim Kuruluşları Yönetim Sistemi standardı belgesini alarak ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi entegrasyonunu sağladı.

Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kalite Yönetim Temsilcisi Dr. Zehra Füsun Özkan, bu yönetim sistemi standardını akademik ve idari süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmesi için bir model olarak belirlediklerini dile getirdi. Üniversite olarak YÖKAK tarafından dış değerlendirme ölçütlerine de tabii olduklarını ek olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, hem ISO 21001 Eğitim Öğretim Kuruluşları Yönetim Sistemi standardı entegrasyonunu sağladıklarını ifade etti.

'ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN NİTELİK VE PERFORMANSI ÇOK ÖNEMLİ'

Dr. Zehra Füsun Özkan, temel amaçlarının, eğitim öğretim veren kuruluşlar için belirlenen ölçme değerlendirme sisteminden, eğiticilerin niteliklerine, öğrenicilerin beklentilerinin karşılanmasından ve iç-dış paydaşlarının beklenti ve memnuniyet kriterlerini belirlenmesine kadar tüm yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve mükemmeli yakalamak olduğunu dile getirdi. Türk üniversiteleri arasında bu entegrasyonu sağlayan ilk üniversite olduklarını da belirten Dr. Zehra Füsun Özkan, "2018 yılında aldıkları ISI 9001 sisteminin yansıra tüm eğitim öğretim kriterlerini de içeren ISO 21001 modeli de benimsedik. Böylece eğitim öğretim hizmeti alan öğrencilerimizin memnuniyetini karşılamak, ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek için gerekli kriterleri kendi sistemimize aktarmış olduk. Aynı zamanda da hem akademik hem de idari çalışanlarımızın da ihtiyaçlarını, niteliklerini, yapmış oldukları faaliyetlerin performansını ölçebileceğiz bu kriterler göre. Bir üniversite personelinin nitelik ve performansı çok önemlidir. Belirlenen ihtiyaçlar kapsamında iyileştirme ve eğitim süreçlerimizi sürdürülebilir kılmanın ve bunun bir göstergesi olması açısından bu belgeyi çok önemsiyoruz" dedi.

'SÜREKLİ İYİLEŞTİRME METODOLİJİSİNİ BENİMSİYORUZ'

Bu modelin, Uluslararası Standart Organisazyonu tarafından 2018 yılında yayınladığını dile getiren Dr. Özkan, "Eğitim öğretim veren tüm kurumlara uygun olarak öneriliyor. Biz de üniversite olarak hizmet ve faaliyetlerimi biraz daha iyileştirelim ve bir ileri aşamaya geçelim diye planlıyoruz. Hedef ve amaçlarımız arasında son 6 yıldır kalite öncelikli konumuz. İletişimi etkinleştirmek, eğitim öğretim istemini daha da etkinleştirecek metotları tespit etmek ve bunları uygulamak mevcut olan yöntemlerimizi değerlendirmek istiyoruz. Bu sistem bize sürekili iyileştirme metodolijisini sunuyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel