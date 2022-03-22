Altınbank sektörün lokomotifi olmaya hazırlanıyor; vatandaşa da kredi verilecek

Uzun süredir kuyumculuk sektörü mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalıştıklarını belirten İKO Başkanı Mustafa Atayık, Altınbank kuracaklarının müjdesini verdi. Altının çok değerli ve üretimdeki ham madde olduğunu dile getiren Atayık, "Ulaşımda pahalı olduğu için zorluk çekiyoruz. Bunun için de böyle bir çalışma yapmak zorunda hissettik çünkü üretimimizi artırmamız lazım. Dolayısıyla ekonomiye büyük bir katkısı olacak. Altınbank sadece kuyumcuların bankası değil, halkımızın da bankası olacak. Bütün vatandaşlarımızdan mevduat toplayacak, kredi de verecek. Birinci önceliğimiz sektörün ham madde ve finansman ihtiyacını karşılaması olacak" diye konuştu. Atayık, altın fiyatlarının piyasa şartlarına göre oluştuğunu ve bankanın fiyatlara müdahalesi olamayacağını söyledi.

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Bankaya yatırım yapmak için önce araştırması gerektiğini belirten Nurşen Çevik de, "Altınlarımı evde saklıyordum, hırsız girince hepsi gitti. Birikimlerimi şimdi bankaya yatırıyorum, bankada kasada kalıyor. Bankanın güvenirliliği önemli" dedi.