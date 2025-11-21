Haberler

Altın ve Kıymetli Maden Ticaretinde 100 Milyar Lira Kamu Zararına Yol Açan Operasyon

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştiren bir suç örgütüne yönelik 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. Suç örgütünün, sahte belgelerle 100 milyar lira kamu zararı doğurduğu iddia ediliyor.

İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurup altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak, 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları, 3'ü de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik 20 şüphelinin tutuklanmasına, 3 zanlının da adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Operasyon

Başsavcılığın açıklamasında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı kaydedilmişti.

100 milyar lira kamu zararı

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği ifade edilen açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
