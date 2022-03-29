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Altın ve dövizde düşüş

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Altın ve dövizde düşüş

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında döviz kurları ve altında düşüş yaşandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrasında döviz kurları ve altında düşüş yaşandı. Dolar 14,54, euro 16,17 seviyelerine geriledi. Gram altın ise 885 lirayı gördü.

İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi. Müzakere sonrasında döviz kurları ve altında düşüş yaşandı. Dolar yüzde 1,6'lık düşüşle 14,54 seviyesine kadar gerilerken, euro ise 16,17 seviyelerine düştü. Altının ons fiyatı ise 1925 dolardan, 1890 dolar seviyesine geriledi. Ons altının düşmesiyle gram altın 885 lirayı, çeyrek altın ise bin 457 lirayı gördü.

(İHA)

Altın ve dövizde düşüş

İhlas Haber Ajansı / Güncel

döviz kurları, Ukrayna, Rusya, Altın, Ekonomi, Güncel, Haberler

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