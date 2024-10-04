Altın Portakal Film Festivali Korteji Antalya'da Başlıyor

(ANTALYA) - Altın Portakal Film Festivali'nin seyirciyle sanatçıları buluşturan geleneksel korteji, yarın bir kez daha Antalya caddelerini dolduracak. Antalyalılar, yarın saat 15.30'dan itibaren sinemanın en sevilen isimleri ile bir araya gelecek.

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarım asrı deviren geleneği sürdürüyor. Sinemanın önde gelen isimleri, yarın saat 15.30'da başlayacak Geleneksel Altın Portakal Korteji'nde bir kez daha Antalyalılarla buluşacak.

Her yıl Antalya caddelerini dolaşıp hayranı oldukları isimlerle seyircilerin sıcak buluşmalarına sahne olan kortej, saat 15.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek. Kortej, sırasıyla Yüzüncü Yıl, Güllük, Selekler, Cumhuriyet Meydanı, Valilik önü, Kapalıyol ve Işıklar'a uğradıktan sonra Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

Kortejin ardından Cam Piramit'teki açılış töreniyle başlayacak Altın Portakal Film Festivali, 12 Ekim'e kadar yerli ve yabancı; uzun metraj, kısa film ve belgesel dalda pek çok değerli filmi seyirciyle buluştururken; Antalya Film Forum (AFF) kapsamında da geleceğin sinemasını destekliyor olacak.

Sinema Çalıştayı'nda sektörün sorunlarını bütün yönleriyle ele alacak festival, film gösterimlerinin yanı sıra soru-cevap, ustalık sınıfları ve diğer pek çok etkinlikle de sinemaseverlere renkli bir hafta sunacak.