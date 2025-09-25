Haberler

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Başladı

Fethiye'de düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, 21 sporcu ile su altında en iyi fotoğraf ve görüntü yakalamak için rekabet ediyor. Yarışma, su altı turizmine katkı sağlamak amacıyla önemli eserler ortaya çıkarıyor.

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenleniyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen şampiyonada 21 sporcu, su altında en iyi fotoğraf ve görüntüyü yakalamak için mücadele ediyor.

TSSF Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, AA muhabirine, yarışmanın fotoğraf ve video dalında yapıldığını söyledi.

Fotoğraf ve videonun kendi içinde kategorilere ayrıldığını anlatan Kolbakır, "Çekilen su altı görselleri ülkemizin su altı turizmine katkı sağlamak amacıyla çok önemli eserler ortaya çıkarıyor. Bunlar da su altı dünyamızı yurt dışında ve ülkemizde tanıtmak için büyük önem taşıyan veriler sağlıyor. Ülkemizin su altı güzellikleri birçok ülkeden daha iyi konumda. Biz de federasyonumuzun katkılarıyla su altı dünyamızı tanıtmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Şampiyona, 27 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
