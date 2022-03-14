Cimnastikte Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Karakaş, Uğur Okulları'nı tercih etti

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran milli cimnastikçilerden Sena Elçin Karakaş, milli sporcu bursundan yararlanarak öğrenimini Uğur Okulları'nda sürdürecek.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçen ay düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası kadınlar senkronize finallerinde Sıla Karakuş ile yarışan Sena Elçin Karakaş, bir ilki başararak Türkiye'ye bu alandaki ilk altın madalyasını getirmişti.

Karakaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen milli sporcu bursundan yararlanarak, öğrenimini, Uğur Okulları'nın Bornova Yerleşkesi'nde sürdürmeyi tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 17 yaşındaki Sena Elçin Karakaş, sporda olduğu gibi derslerinde de başarılı olma hedefiyle çalıştığını, dünya kupasında başarılı olmak için disiplin ve azimle çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun kamplarında yarışlara hazırlanırken derslerini de ihmal etmediğini kaydeden Karakaş, "Başarıya ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmak gerektiğinin bilincindeyim. Dünya Kupası'na da Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun düzenlediği kamplarda hazırlandık. İnanarak sergilediğimiz performansımızı madalyayla taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Karakaş, mayısta gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirterek, "Burada hem bireysel alanda hem de senkronda madalya alarak yine bir tarih yazmak istiyoruz. Yakın gelecekte ise hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.