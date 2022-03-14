Cimnastikte Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Karakaş, Uğur Okulları'nı tercih etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cimnastikte Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Karakaş, Uğur Okulları'nı tercih etti

AA - Uğur Aslanhan - Güncel
 - Güncelleme:
Cimnastikte Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Karakaş, Uğur Okulları'nı tercih etti

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran milli cimnastikçilerden Sena Elçin Karakaş, milli sporcu bursundan yararlanarak öğrenimini Uğur Okulları'nda sürdürecek.

Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran milli cimnastikçilerden Sena Elçin Karakaş, milli sporcu bursundan yararlanarak öğrenimini Uğur Okulları'nda sürdürecek.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de geçen ay düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası kadınlar senkronize finallerinde Sıla Karakuş ile yarışan Sena Elçin Karakaş, bir ilki başararak Türkiye'ye bu alandaki ilk altın madalyasını getirmişti.

Karakaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen milli sporcu bursundan yararlanarak, öğrenimini, Uğur Okulları'nın Bornova Yerleşkesi'nde sürdürmeyi tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 17 yaşındaki Sena Elçin Karakaş, sporda olduğu gibi derslerinde de başarılı olma hedefiyle çalıştığını, dünya kupasında başarılı olmak için disiplin ve azimle çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun kamplarında yarışlara hazırlanırken derslerini de ihmal etmediğini kaydeden Karakaş, "Başarıya ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmak gerektiğinin bilincindeyim. Dünya Kupası'na da Türkiye Jimnastik Federasyonu'nun düzenlediği kamplarda hazırlandık. İnanarak sergilediğimiz performansımızı madalyayla taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Karakaş, mayısta gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirterek, "Burada hem bireysel alanda hem de senkronda madalya alarak yine bir tarih yazmak istiyoruz. Yakın gelecekte ise hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Cimnastikte Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren Karakaş, Uğur Okulları'nı tercih etti

AA / Uğur Aslanhan - Güncel

Dünya Kupası, Cimnastik, Altın, Bakü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title