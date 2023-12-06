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Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Sokak Hayvanları Tartışması

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TBMM Genel Kurulu'nda, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En iyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Ecem Erkek'in sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En iyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Ecem Erkek'in sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tartışma yarattı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Hemen yanı başımızda öldürülen, katledilen binlerce çocuğu, bebeği aşarak sokak köpeklerine yardım konusunda duyar kasan bu zihin engeli değil de nedir sizce" diyen AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'na "Sokak hayvanlarına karşı söylenmiş olan bu cümleleri biz de desteklemediğimizi, hayvanların da bu ekosistemin bir parçası olduğu ve can dostlarımız olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, dün Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülünü alan Ecem Erkek'in sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tartışıldı. AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Ecem Erkek'in sözlerine yönelik şunları söyledi:

"İki gün önce Altın Kelebek ödül töreninde kazandığı ödülü köpeği Loli için alan sözüm ona çağdaş, ilerici, modern, insancıl ve hayvancıl aktristimiz, onun gibi. Hemen yanı başımızda öldürülen, katledilen binlerce çocuğu, bebeği aşarak sokak köpeklerine yardım konusunda duyar kasan bu zihin engeli değil de nedir sizce? Bu zihin ne görme ne işitme ne yürüme engelidir."

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ise Hacıoğulları'na şu karşılığı verdi:

"Sayın Milletvekili, elbette ki yanı başımızda, Filistin'de, Gazze'de katledilen çocuklar, kadınlar ve tüm yurttaşlar hepimiz için yürek acısıdır. Ancak sokak hayvanlarına karşı söylenmiş olan bu cümleleri biz de desteklemediğimizi ve Genel Kurul'da da Hayvan Hakları Komisyonu'nda görev yapmış bir milletvekili olduğum süreçte özellikle hayvanların da bu ekosistemin bir parçası olduğu ve can dostlarımız olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Ecem Erkek, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Şu anda beni izleyemeyen ve izlese de muhtemelen hiçbir şey anlamayacak olan ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var benim Loli. Şu anda arkadaşım Berker Aslan'a emanet. Gözüm arkada değil. Çok şanslı ve çok mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı olmayan, onun kadar mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz. Biz merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı ve ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerce yapılacak olan, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim" demişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Erkek'in ödül konuşmasının ardından X hesabından, şu paylaşımı yapmıştı:

"Bu konuşma öylesine yapılmış, genelgeçer bir konuşma değil. Bu konuşma, milletin sinir uçlarına dokunmak maksadıyla ayrımcılığı pekiştirmek için yapılmış, hazırlanmış bir konuşma. Bu konuşma, 7 Ekim'den bu yana katledilen 3 binden fazla çocuğun, binlerce kadın, yaşlı ve gencin öldürülmesini yok sayan; köpeğini onlardan üstün tutup, öncelediğini belirten kasıtlı bir konuşma. Her canlı bizim için değerlidir, önem arz etmektedir ama ne yazık ki kalbinde merhamet bulundurmayanların hayvan sevgisi yalnızca şovdan ibaret oluyor. Yazık! Size, sanatınıza ve insanlığınıza…"

Kaynak: ANKA / Güncel

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