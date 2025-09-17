Altın Fiyatlarındaki Rekor Artış, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Evlilikleri Olumsuz Etkiliyor

HEMİN HUSSEİN/HAYDAR ŞAHİN/EMRAH AKBULAK - Son zamanlarda altın fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) iş insanları ve halk arasında endişeye sebep oldu.

Halk arasında ekonomik kaygılar oluşurken bu durum aynı zamanda başta evlilik olmak üzere toplumsal yaşama da etki ediyor.

Iraklı kuyumculara göre, dünyadaki siyasi ve ekonomik atmosfer, altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Kuyumcular, böyle giderse yıl sonuna kadar altın fiyatlarının daha da artacağı tahmininde bulunuyor.

Kuyumcular, mevcut durumun devam etmesi durumunda, yıl sonuna kadar 21 ayar altının bir miskalinin (5 gram) 810 bin dinara (565 dolar) ulaşacağını vurguluyor.

Kuyumcu Vorya Yasin, altının bir trend haline geldiğini, bu nedenle herkesin altına odaklandığını belirterek, "Bugün yeni bir rekor kırıldı ve bir ons altın 3 bin 690 dolara ulaştı. Bu, altın tarihindeki en yüksek fiyat. Yani 21 ayar altının bir miskali (5 gram) 745 bin dinara (520 dolar) ulaştı." dedi.

Altın fiyatlarının artışı evlilik süreçlerini olumsuz etkiliyor

Altın fiyatlarındaki artışın evlilik süreçlerini olumsuz etkilediğini, evlenme oranını ciddi anlamda düşürdüğünü ve bu nedenle genç kızların altın taleplerini azalttığını belirten Vorya Yasin, "Örneğin, evlenmek isteyen bir çift arasında altın miktarı konusunda sorun yaşanıyor ve erkek tarafı bunu karşılayamıyor. Bu durum, evlilik sürecine olumsuz bir etki yaptı. Bununla birlikte, üç yıl önce bir kız 50 miskal (250 gram) altın talep ediyorsa şimdi 15 miskal (75 gram) talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Vorya Yasin, 20 yıl önce bir kilo altının 9 bin dolar civarında olduğunu ancak şimdiki süreçte 119 bin dolar civarında işlem gördüğünü kaydederek, "Arada çok büyük bir fark var. Bunun nedenleri çok ancak dünyadaki siyasi atmosfer altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Ayrıca, ABD'nin Çin ve Rusya gibi süper güçlere uyguladığı yaptırımlar, Çin'in ABD'deki 644 milyar dolarlık tahvillerine ve Rusya'nın 630 milyar dolarlık tahvillerine el konulması da bu yükselişin nedenlerinden bazılarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki siyasi durum altın fiyatlarına etki ediyor

Kuyumcu Faik Fahd Cabbar ise şu anda altının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını ifade ederek, "Bunun birçok nedeni var. Bunlardan biri, özellikle Çin, Hindistan ve Rusya'dan gelen yüksek talep. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki anlaşmazlıklar da etkili oldu." diye konuştu.

Dünyadaki siyasi karışıklığın da altın fiyatlarının yükselmesinde bir faktör olduğuna değinen Faik Fahd, "Gelecekte fiyatların daha da yükseleceğini söyleyebiliriz. Uzmanlar, eğer dünyadaki siyasi atmosfer bu şekilde devam ederse, özellikle Rusya-Ukrayna meselesi, gelecekte bir ons altının 3 bin 740 dolara ve 21 ayar altının bir miskalinin de 810 bin dinara ulaşacağını öngörüyor." ifadelerini kullandı

Faik Fahd ayrıca, "Öte yandan bugünkü bu hızlı fiyat artışı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hareketliliğinden de kaynaklanıyor. Bu, dünya altın piyasasında doğrudan bir etki yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Gelin adayları altın taleplerini geçmiş yıllara göre azalttı

Kuyumcu Vorya Yasin gibi Faik Fahd da altında yaşanan fiyat artışının evlilik süreçlerini olumsuz etkilediğini aktardı.

Faik Fahd, evliliklerin gecikmemesi ve bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için gelin adaylarının altın taleplerini geçmiş yıllara göre azalttığını vurguladı.