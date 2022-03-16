Altın fiyatlarında gerileme

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri hareket başlatmasıyla fiyatı yükselen altın müzakerelerin olumlu seyretmesiyle gevşedi. Küresel riskler nedeniyle 2 bin 78 dolara yükselen ons altın 1920 dolra geriledi. İç piyasa altında sert hareketler beklemiyor.

Küresel risk, pandemi, tedarik zincirlerinin kırılmasıyla altın fiyatları tavan yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yeniden 2 bin doların üzerine çıkan ons altın müzakerelerdeki ılımlı mesajlarla gevşedi. 18 ayın zirvesini 2 bin 70 dolar ile gören altın şu sıralar bin 1920 seviyelerinde seyrediyor.

FED kararı bekleniyor

Öte yandan Amerikan Merkez Bankası (FED) bugün faiz kararını açıklayacak. Piyasalar FED'in kararına kilitlendi. Fed'in faiz artırımı yönünde olacak karar sonrası altında beklentinin bin 850 seviyelerde olabileceğini belirten Kapalıçarşı esnafı, bu düşüşün de sert bir şekilde olmayacağını söylüyorlar. Gram altın TL bazında şu sıralar 907 TL, çeyrek, bin 480 TL yarım altın 2 bin 960, tam altın ise 5 bin 920 TL'den işlem görüyor.

"FED faiz artış kararı sonrasında altında hızlı bir gerileme olmayacaktır"

Altının biraz gerilediğini ifade eden Kapalıçarşı esnafı Atilla Saraç, "Ons altın bildiğimiz üzere 2 bin 70 dolarlara çıkmıştı. Bu savaşın risklerinin satın almasından kaynaklıydı. Şimdide artık veriler doğrultusunda FED bu veriler doğrultusunda erkene alarak faizleri yükselteceğini belirtti. Bu da yatırımcıyı dolara doğru çekecektir. Bu yüzden de altında biraz daha gerileme öngörüyoruz. Bu hiçbir zaman yüksek ve hızlı bir gerileme olmayacaktır. Ons altın fiyatının bin 850 dolarlara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Daha aşağısı olması için savaşın ve ekonomik sıkıntıların geçmesi gerekiyor. Vatandaş paniğe kapılmasın altın her zaman güvenli limandır. Altının TL bazında yılsonunda bin 100 TL olacağını öngörüyorum. Şu anda gram altın 907 TL, çeyrek bin 480 TL, yarım altın 2 bin 960 TL tam altın ise 5 bin 920 TL'den işlem görüyor" şeklinde konuştu.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel