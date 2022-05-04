Altın bilezik sahibi olmak için kuyumculuk eğitimi aldılar

ERZURUM (AA) - Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde açılan kuyumculuk kursuna katılan ev kadınları, gördükleri eğitimle iş sahibi olacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kuyumculuk kursuna katılan 12 kadın, 4 ay boyunca kuyumculuk teknolojisi öğretmeni Sungül Asar'dan mesleğin inceliklerini öğrendi.

Kadınlar pirinç ve bakırdan yöresel Erzurum burması, oltu taşlı takılar ile farklı tekniklerle bilezik, yüzük, broş ve kolye gibi çok sayıda ürün üretti.

Kurs bitirme belgesi alan kadınlar aldıkları eğitimle hem kendi işlerini kurabilecek hem de kuyumculuk atölyelerinde istihdama kavuşabilecek.

Unutulmaya yüz tutmuş tasarımları da yeniden yorumladılar

Kadınlar yaptıkları yaklaşık 500 takıyla, kentin unutulmaya yüz tutan farklı tasarımları da yeniden yorumlayarak gün yüzüne çıkarmaya çalıştı.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, kursiyerlerin hiçbirinin daha önce kuyumculuk mesleğiyle ilgisi bulunmadığını belirterek, bu kurs ile kadınları meslek sahibi yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Taşbaşı, şöyle konuştu:

"4 ay gibi kısa bir sürede kadınların ne kadar başarılı olduğunu, kuyumculuk alanında sadece erkeklerin değil kadınların da söz sahibi olabileceğini görmüş olduk. Kursiyerlerimiz kurumların bu iş birliğinden, hem ücret babında hem de üretim bazında destek aldı. Kadınlarımız kendilerini geliştirdiklerinde ve beceri sınavlarında başarılı oldukları takdirde Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde onları istihdam edebileceğiz."

500 çeşit çalışma yapıldı

Kuyumculuk teknolojisi öğretmeni Sungül Asar ise kursiyerlerin kısa sürede unutulmaya yüz tutan bakır ve bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımlar olan pirinç kullanarak yaklaşık 500 çeşit çalışma yaptığını anlattı.

Kentin unutulmaya yüz tutmuş "topbaş" gibi farklı tasarımlarını yeniden yorumlayarak gün yüzüne çıkartmaya çalıştıklarını dile getiren Asar, "Kursumuz süresince Türkiye'nin her yöresinden esinlenerek yaptığımız işler oldu." dedi.

"Ev hanımıyken bir mesleğimiz oldu"

Kursiyerlerden Sibel Tunçay, "kuyumculuğu sadece erkekler yapabilir" düşüncesinin hakim olduğunu ancak kursa katılarak aldıkları eğitimle çok güzel ürünler hazırladıklarını belirtti.

Tunçay, "Bu bizim gurur kaynağımız. Artık bizim de altın bileziğimiz oldu. Kursa başladığımızda umutlarımız yapabildikçe arttı ve ev hanımıyken bir mesleğimiz oldu." diye konuştu.

Mine Gözcülü de yabancı oldukları bir alanda güzel işler çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.