Altın bileziği taktılar, kepleri fırlattılar

İZMİR (Bültenler) - Bornova'da pastacılık kursiyerlerinin sertifika heyecanı

Keplerin hep birlikte havaya atıldığı sertifika töreni kursiyer arasında düzenlenen "En Güzel Pasta Yapımı Yarışması" ile renklendi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kursiyerlere istihdam ve iş kurma konusunda da destek olacaklarını söyledi.

Bornova Belediyesi ve İzmir Şekerciler Pastacılar Odası'nın birlikte ücretsiz olarak düzenlediği Pastacılık Kursu, düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.Kursu başarıyla bitiren 56 katılımcı, uluslararası geçerliliğe sahip olan sertifikalarını Bornova Belediyesi Başkan Yardımıcısı Barbaros Taşer ve İzmir Şekerciler Pastacılar Odası Başkan Vekili Hüseyin Süleymanoğlu'nun katıldığı törenle aldı. Katılımcılar 3.5 ay süren ve haftanın 5 günü olmak üzere toplam 370 saat süren kursun finalini keplerini hep birlikte havaya atarak yaptı.

En Güzel Pasta Yarışması

Kursiyerler arasında düzenlenen En Güzel Pasta Yapımı Yarışması da etkinliğe ayrı bir heyecan kaçtı. 5 grup olarak yarışan kursiyerler 30 dakika içinde en güzel pastayı yapmak için yarıştı. Orman ve Huzur temasıyla yapılan krokanlı pasta uzman isimlerin oluşturduğu jüri tarafından birinci seçildi.

Başkan İduğ: Desteğimiz sürecek

Sertifikalarını alan tüm kursiyerleri kutlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Artık hepiniz birer mesleği yani altın bileziği oldu. Umarım iş yaşamında da başarılı olursunuz. Hatta kendi işletmelerinizi açarsanız. Bornova Belediyesi olarak istihdam ve iş kurma konusunda da sizlere destek olacağız" dedi.

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