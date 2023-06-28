Altın Bileklik Kuyumcudan Çalındı

Ambarlı Mahallesi'nde oturan Emel Hirik, annesinin bir süre önce kendisine 10 bin TL'ye alıp hediye ettiği altın bilekliğin kopması üzerine tamir ettirmek için Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya bıraktı. Perşembe günü bilekliğini alma planı yapan Hirik, bazı işleri nedeniyle pazartesi günü kuyumcuya gidebildi. Kuyumcudakilerin, bilekliği arkadaşına teslim ettiklerini söylemesi üzerine Hirik, büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise bilekliğin bir kadın tarafından Hirik'in arkadaşı olduğunu söyleyerek alındığı ortaya çıktı. Bilekliğin sahibi Emel Hirik, bilekliği alan kadına çağrıda bulunarak, "Bilekliğimi geri getir yoksa sonu hiç iyi olmayacak. Bilekliği getirip, 'Yanlışlıkla aldım, isim karışıklığı olmuş' diyebilir. Ama muhakkak bana ulaşsın, bilekliğimi getirsin" dedi.