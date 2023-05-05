Altın alım-satım işi yapan mağdurdan 1,5 milyon Euro gasp eden çete film gibi operasyonla yakalandı

SANCAKTEPE'de altın alım-satım işi yaptığı öğrenilen mağdur N.D.'nin otomobilinin önünü keserek silah tehdidi ile 1,5 milyon Euro gasbeden çete, film gibi operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronlarıda destek verdi. Gasp çetesinin adliyeye sevk edilen 17 üyesinden 13'ü tutuklanırken, adeta bir cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 39 tabanca, 77 mermi ve sahte kimlikler kriminal polis laboratuvarında inceleniyor. Çete üyelerinden S.Z. (32)'nin cinayet suçu da dahil 11 suçtan arandığı ayrıca 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

SANCAKTEPE'de altın alım-satım işi yaptığı öğrenilen mağdur N.D.'nin otomobilinin önünü keserek silah tehdidi ile 1,5 milyon Euro gasbeden çete, film gibi operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronlarıda destek verdi. Gasp çetesinin adliyeye sevk edilen 17 üyesinden 13'ü tutuklanırken, adeta bir cephanelik ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 39 tabanca, 77 mermi ve sahte kimlikler kriminal polis laboratuvarında inceleniyor. Çete üyelerinden S.Z. (32)'nin cinayet suçu da dahil 11 suçtan arandığı ayrıca 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

1,5 MİLYON EUROLUK GASP GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi, Sümer Caddesi'nde 27 Şubat Pazartesi saat 16.20 sıralarında altın alım-satım işiyle uğraşan mağdur N.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen silahlı 4 şüpheli, önce N.D.'yi darbettikten sonra, çevredekilerin korkulu bakışları arasında bagajda içinde 1,5 milyon Euro para bulunan çantayı alarak kaçtılar. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin müdahale etmek isteyen vatandaşları da silah gösterip uzaklaştırdıkları görüldü.

1,5 MİLYON LİRAYI PAZAR ARABASINA KOYUP TAŞIMIŞLAR

ÇETE ÜYELERİ TEK TEK BELİRLENDİ

FİLM GİBİ OPERASYONU POLİS DRONELARI GÖRÜNTÜLEDİ

ADETA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

HEPSİ AZILI SUÇLU ÇIKTI

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Gasp çetesi üyesi 13 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.