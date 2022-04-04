Meral Akşener'den 'Altılı masaya HDP ile oturur musunuz?' sorusuna net yanıt! Sebebini de açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV100 ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olarak canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin liderlerinin bir araya geldiği altılı masa hakkında Candaş Tolga Işık, Akşener'e "Bu masada görünmüyor ama masada HDP'nin de olduğu söyleniyor?" sorusunu yöneltti.

"BİZİ RENCİDE ETMEK İSTERKEN KÜRTLERE HAKARET EDİYORLAR"

Bu soruya yanıt olarak Meral Akşener, şunları söyledi:

"Bu sorulara cevap vermeme kararı almıştım ama şöyle bir aptalca bir şey var. Bizi terbiye etmek için yani İYİ Parti'yi terbiye etmek için. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin bize bağırırken, bizi HDP ile masaya oturtmakla suçlarken kullandıkları dili hiç fark etmiyorlar. Bizi rencide etmek için kullandıkları o çirkin dil Kürtlere küfür halinde hakaret halinde gidiyor.

"HDP İLE BERABER DEĞİLİZ"

Benim şöyle bir hassasiyetim var. HDP ile o masada biz beraber değiliz. O masada HDP yok. HDP de olmadığını söylüyor zaten. Bunu geçtik ama şunu söyleyeyim. HDP'ye bağırayım ve zora sokayım diyerek bu ülkenin has evladı Kürtlere hakaret ederek onları incitmenin benim kalbimi yaraladığını söylüyorum. Bakın 31 Mart'ta ne dedi Sayın Erdoğan, 'Defolun gidin'. Irak Kürdistan'ına dedi. Sonra 'teröristler' dedi. Sonra ne oldu? Bizim arkadaşlarımızı Yeni Şafak gazetesi kimlik numaraları ile ilan etti. 129 CHP'li başkan adayı ve üyesini de ilan etti kimlik numaralarıyla. Bunların için bir Abdullah Uçar vardı. Muşlu, Kocaeli'den aday. Onu Bursa'da kürsüye çıkardım. Herkes şahit, Abdullah'a sordum, "Ne diyeceksin?" diye. Gözleri dolu dolu dedi ki 'Ben Kürt'üm ama PKK'lı değilim'. Şimdi bu sözü Kürtlerin başına çaktılar, günahtır. Ben de dedim ki 'ama'yı kaldır kardeşim. Çıktı 'PKK ile nasıl mücadele ettiğimi herkes bilir' dedi ama gözünden yaş aktı. Buna yapmaya kimsenin hakkı yok. HDP masada yok ama ben Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını, bu goygoya kapılan herkesi o insanları incitmek konusunda dikkate davet ediyorum."

"ÇÜNKÜ HDP'NİN PKK İLE ARASINA MESAFE KOYAMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Candaş Tolga Işık'ın "O masada HDP olsa siz olur musunuz?" sorusuna karşılık ise Akşener, "Olmayız, bunu en başından beri söyledim. Bizim bir yolumuz var. Çünkü HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bitti. Şimdi HDP'ye oy veren vatandaşlarımızı PKK'lılıkla suçlamıyoruz biz. HDP'ye oy veren veya başka bir partiye oy veren, AK Parti de geçmişte ciddi anlamda oy aldı Güney Doğu'dan ve İstanbul'daki Kürtlerden. O seçmenin her bir oyuna biz tek tek talibiz. Alabiliriz ya da almayabiliriz, o seçmenin kararıdır. Biz saygı duymakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.