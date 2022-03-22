Altıeylül GES projesinde elektrik üretimine başladı

Altıeylül Belediyesince Dallımandıra Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) faaliyete geçti.

Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine kurulan santral 1 megawatt enerjiyi kurulan 3 bin panel ile üretirken yaklaşık 4-5 yıl içinde kendisini amorti edecek.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, santrali belediyenin kendi kaynaklarıyla hayata geçirdiklerini belirterek, tesisin Balıkesir'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.